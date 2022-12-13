Президент Молдавии: интеграция в СНГ не способствует развитию

Глава Молдавии оценила вопрос безоговорочной поддержки курса на ЕС со стороны властей.

Евразийский вектор и интеграция в СНГ (Содружества Независимых Государств) не приносит Молдавии должного развития. Такое мнение в рамках выступления на пленарном заседании местного парламента сделала глава страны Майя Санду. Она выступила перед законодателями с речью. Лидер призвала все политические силы республики поддержать внешнеполитический курс властей на вступление Кишинева в состав ЕС "безоговорочно".

Я призываю все политические силы поддержать вступление Молдавии в ЕС и сделать это безоговорочно. Мы видели все эти годы, что Евразийский вектор, интеграция в СНГ не приносит должного результата и развития стране. ЕС - наш единственный путь. Все остальные варианты - ложь. Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что в марте 2022 года Майя Санду подписала официальную заявку о вступлении республики в Евросоюз. Она призвала коллег из правительства ускорить рассмотрение документа по евроинтеграции республики. На саммите ЕС в Брюсселе 23 июня прошлого года лидеры стран-участниц одобрили Кишиневу и Киеву предоставление статуса кандидата.

Президент Молдавии призвала правительство решительно реагировать на попытки дестабилизации.

Фото и видео: YouTube / Parlamentul Republicii Moldova