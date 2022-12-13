Майя Санду оценила деятельность партии "Шор".

Молдвский президент Майя Санду в пятницу 17 марта на пленарном заседании в местном парламенте призвала правительство решительно реагировать на попытки дестабилизации обстановки в республике со стороны оппозиционных активистов. Чиновника резко осудила проводимые массовые акции протеста. Она напомнила, что эти мероприятия организовывает политическая партия "Шор", которая поставила перед собой задачу по незаконному свержению законно избранных, действующих властей.

Призываю правительство Речана решительно реагировать на попытки дестабилизации ситуации в стране. Майя Санду, президент Молдавии

Президент Санду: Молдавия заинтересована в закупках газа у Греции.

Фото и видео: YouTube / Parlamentul Republicii Moldova