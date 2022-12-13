Президент Санду: Молдавия заинтересована в закупках газа у Греции

Глава республики рассказала об энергетической безопасности страны.

Молдавский президент Майя Санду заявила о том, что Кишинев заинтересован в закупках сжиженного природного газа у Греции. Об этом чиновница сообщила в ходе правительственного брифинга по результатам переговоров с главой Греции Катериной Сакелларопулу. Республиканский политик подчеркнула, что планирует сотрудничать с европейскими коллегами в сфере энергетической безопасности. Она напомнила, что Афины являются региональным ключевым энергохабом.

Хотим получать из Греции сжиженный газ, транспортировать его в другие страны. Майя Санду, президент Молдавии

Президент Греции после встречи с молдавской коллегой экстренно прервала свой рабочий визит в страну в связи со столкновением двух поездов (пассажирского и гурзового). Трагедия произошла неподалеку от городов Салоники и Лариса.

Додон считает, что Украина может атаковать Приднестровье с согласия лидера Молдавии.

Фото и видео: YouTube / Președinția Republicii Moldova