Политик оценил деятельность Майи Санду в вопросе предотвращения войны.

Бывший глава Молдавии Игорь Додон считает, что Вооруженные силы Украины могут напасть на непризнанный регион Приднестровье с согласия текущего президента Молдавии Майи Санду. Об этом экс-лидер республики рассказал в эфире местного телеканала Prime. Политик выразил надежду на то, что у властей в Кишиневе хватит мудрости для того, чтобы не допустить вооруженного конфликта или военных действий на территории страны. В противном случае эксперт сочтет ситуацию самой большой ошибкой, которую Майя Санду сделает на своей должности. Додон полагает, что его преемница может войти в историю как тот человек, который начал войну.

Могли бы атаковать Приднестровье украинцы? Да, могли бы - с молчаливого или открытого согласия Майи Санду. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Игорь Додон заметил, что сложившаяся из-за украинского кризима политическая конъюнктура благоприятна для урегулирования ситуации между Кишиневом и Тирасполем. Эксперт уверен в том, что в непризнанном регионе власти стали более открытыми, поступило первое за последние 10-15 лет официальное обрешение от Приднестровья о необходимости сесть за стол переговоров и важности поисков политического решения.

Президент Молдавии поблагодарила западных партнеров за помощь в преодолении энергокризиса.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт