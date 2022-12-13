Президент Молдавии поблагодарила западных партнеров за помощь в преодолении энергокризиса

Майя Санду считает, что ранее Кишинев столкнулся с газовым шантажом.

Молдаский президент Майя Санду поблагодарила западных партнеров из Евросоюза за финансовую помощь в преодолении энергетического кризиса. Соответствующее заявление глава государства сделала в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Политик напомнила о том, что республика заплатила большую цену за украинский кризис, так как стоимость на природный газ в стране увеличилась в несколько раз. Санду уточнила, что Кишинев помогает украинским беженцам при европейском финансировании.

Вы понимаете, какой для нас была цена: у жителей страны невысокие доходы. Но Европе удалось найти решение, что было непросто, и оказать нам поддержку. Мы верим в демократию и хотим быть частью свободного мира. Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что впервые Кишинев принял участие в международном форуме в Давосе в 2019 году, когда страна была представлена на уровне главы министерства по иностранным делам.

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Фото и видео: YouTube / World Economic Forum Video