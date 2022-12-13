Додон: протесты в Молдавии из-за разобщенности оппозиции сыграли на руку власти

Экс-глава страны оценил действия политических лидеров оппозиции республики.

Бывший молдавский президент Игорь Додон рассказал о том, что массовые протесты в республике из-за разобщенности оппозиции сыграли на руку действующей власти и Майе Санду. Он напомнил, что в 2022 году движение "Шор" организовала акции протеста, но многие оппозиционные деятели отказались их поддерживать. Игорь Додон полагает, что если бы вместе с населением страны в мероприятиях принимали участие политические лидеры, то исход был бы другим.

Виноват в этом не Шор, а другие оппозиционные партии, которым так и не удалось объединиться. На площади были десятки тысяч людей, но лидеров общественного мнения рядом с ними не было. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

По мнению политика, президент Майя Санду разделила оппозицию и показала общественности, что протестует только "Шор". Далее она прибыла на Запад с просьбой о выделении денежных средств из-за того, что "русские якобы хотят ее снять с должности". За счет этого главе государства удалось онсолидировать свой электорат.

Додон раскритиковал обещания властей, что Молдавия скоро вступит в ЕС.

Фото и видео: Telegram / Игорь Додон