Экс-глава Молдавии недоволен потерей нейтралитета Кишинева.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал обещания местных властей о том, что Кишинев скоро вступит в состав Евросоюза. В ходе интервью с журналистами политик отметил, что республике требуется поддерживать хорошие отношения со всеми странами, включая Китай, Россию, Румынию и Турцию. Он напомнил, что в конституции государство указано как нейтральное, но исходящее из национальных интересов населения. Спикер призвал президента и правительство не кричать о том, что Россия якобы является агрессором. Он уверен, что это делается ради того, чтобы "понравиться дяде Сэму или кому-то в Брюсселе".

Президент Майя Санду говорит, что до конца десятилетия Молдова вступит в ЕС. Майя Григорьевна, до конца десятилетия вас не будет в стране, уедете к своим родственникам в Штаты или Австрию. Может, и самого Евросоюза не будет. Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Додон допустил ввод контингента НАТО в Молдавию.

Фото и видео: Telegram / Игорь Додон

