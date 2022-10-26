Додон допустил ввод контингента НАТО в Молдавию

Он напомнил о решении Конституционного суда Молдавии о статусе нейтралитета страны.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон допустил ввод контингента НАТО в республику. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

Додон напомнил, что по решению Конституционного суда Молдавии статус нейтралитета страны не играет никакой роли в том случае, если правительство посчитает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности. Он считает, что для этого не придется пересматривать конституцию республики, а правящей партии не хватит голосов в парламенте для изменения закона.

Они просто понимают, что народ будет категорически против. В этом случае социально-экономическое недовольство внутри страны будет дополнено этим вторжением войск иностранного государства, и тогда власти останутся считанные часы. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Ранее Додон заявил, что Молдавия не станет членом ЕС в обозримом будущем.

Видео: Telegram / РИА Новости