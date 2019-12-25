Вице-премьер Молдавии назвал "Газпром" ненадежным поставщиком

Андрей Спыну рассказал, что компания из РФ не отвечает по объемам поставляемого газа.

Министр инфраструктуры Молдавии, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну утверждает, что российская компания "Газпром" становится ненадежным поставщиком топлива для республики, так как не может подтвердить правительству, будут ли у страны поставки необходимых объемов газа. При этом власти видят новые ограничения в поставках энергоресурсов в европейский регион.

Поскольку у нас уже есть контракт с "Газпромом", но, к сожалению, нет ответа, будет ли обеспечен необходимый объем поставок газа, нужно убедиться, что в ближайшие два месяца мы сможем принимать решения. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Чиновник рассчитывает, что правительство Молдавии будет в состоянии реагировать независимо от решения "Газпрома" относительно имеющегося контракта с "Молдовагазом". На текущий момент около 70% электроэнергии республика получает от местной ГРЭС, которая также работает на российском природном газе.

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Фото и видео: YouTube / Privesc.Eu Moldova