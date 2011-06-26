Глава МИД Приднестровья расценивает как угрозу инициативу Молдавии по модернизации армии

Виталий Игнатьев оценил неободимость в миротворцах в регионе.

Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев расценивает как угрозу инициативу Молдавии по модернизации республиканской армии за счет западных видов вооружения. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на пресс-конференции с российским сенатором, членом комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым.

Зачем вам модернизировать армию, вам никто не угрожает. Или вы вынашиваете агрессивные планы? <…> Это, безусловно, является фактором, угрожающим стабильности, миру и безопасности. Виталий Игнатьев, глава МИД Приднестровья

Эксперт полагает, что в подобных обстоятельствах роль миротворческой операции РФ в регионе обретает еще большее значение.

Картаполов: Запад заинтересован в открытии второго фронта в Молдавии.

Фото и видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"