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Картаполов: Запад заинтересован в открытии второго фронта в Молдавии

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Андрей Картаполов напомнил о стремлении Элизабет Трасс передать Кишиневу новое оружие.

Запад заинтересован в открытии второго фронта в Молдавии. Соответствующее заявление сделал глава профильного комитета Государственной Думы по вопросам обороны Андрей Картаполов. Депутат выступил в рамках круглого стола, посвященного 30-летию с момента начала российской миротворческой операции в Приднестровье.

Запад заинтересован в открытии второго фронта против России в Молдавии

Андрей Картаполов, депутат ГД

Парламентарий объяснил коллегам, что министр внешнеполитического ведомства Великобритании Элизабет Трасс, которую сам Андрей Картаполов охарактеризовал как "известная любительница катания на танках", говорила ранее общественности о поставках современного западного вооружения Кишиневу. При этом Молдавия все еще сохраняет нейтральный военный внеблоковый статус. Этот пункт закреплен в республиканской конституции.

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Фото и видео: Совет Федерации
 

Теги: андрей картаполов, великобритания, госдума, молдавия, нато, приднестровье, совет федерации, элизабет трасс
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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