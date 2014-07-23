Картаполов: Запад заинтересован в открытии второго фронта в Молдавии

Запад заинтересован в открытии второго фронта в Молдавии. Соответствующее заявление сделал глава профильного комитета Государственной Думы по вопросам обороны Андрей Картаполов. Депутат выступил в рамках круглого стола, посвященного 30-летию с момента начала российской миротворческой операции в Приднестровье.
Запад заинтересован в открытии второго фронта против России в Молдавии
Андрей Картаполов, депутат ГД
Парламентарий объяснил коллегам, что министр внешнеполитического ведомства Великобритании Элизабет Трасс, которую сам Андрей Картаполов охарактеризовал как "известная любительница катания на танках", говорила ранее общественности о поставках современного западного вооружения Кишиневу. При этом Молдавия все еще сохраняет нейтральный военный внеблоковый статус. Этот пункт закреплен в республиканской конституции.
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Фото и видео: Совет Федерации
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