Джабаров: Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину

Сенатор рассказал, что Кишинев и Запад отодвигают мирное решение конфликта с Тирасполем.

Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину. Соответствующую позицию огласил в рамках круглого стола, посвященного 30-летию миротворческой миссии в Приднестровье, российский сенатор Владимир Джабаров. Первый заместитель председателя комитета СФ по вопросам международным делам полагает, что коллективный Запад предпринимает попытки накачивать Кишинев вооружением. Этими действиями страны отодвигают перспективы мирного урегулирования.

Превращение Молдавии во вторую Украину, на что ее толкают западные покровители, лишь усугубляет проблему. Владимир Джабаров, сенатор

Представитель Совета Федерации считает, что открытие второго фронта на территории Приднестровья приведет к катастрофе молдавскую государственность.

В МИД призвали не допустить разморозки конфликта в Приднестровье.

Фото и видео: Совет Федерации