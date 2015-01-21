В МИД призвали не допустить разморозки конфликта в Приднестровье

Алексей Полищук рассказал об обеспокоенности возвращения Молдавии к конфликту в регионе.

Действия Молдавии по блокаде Приднестровья могут привести к разморозке приднестровского конфликта. Соответствующее заявление на круглом столе в Совете Федерации сделал директор второго департамента стран СНГ (Содружества Независимых Государств) Алексей Полищук. Он выступил на мероприятии в верхней палате парламента, посвященного 30-летию с момента начала миротворческой операции РФ в регионе. По мнению дипломата, нельзя допустить повторения обострения конфликта. Эксперт считает, что возвращение Кишинева и Киева к использованию элементов экономической блокады негативно сказывается на мирном урегулировании конфликта.

…способен еще больше обострить отношения между берегами Днестра и разморозить конфликт со всеми вытекающими последствиями. Вызывает также беспокойство тенденция отхода Кишинева от нейтралитета. Алексей Полищук, дипломат РФ

Дипломат добавил, что Россия видит, как происходит сближение Молдавии с НАТО, хотя республика и подтверждает свой статус военного нейтралитета. Алексей Полищук призвал сохранить миротворческую миссию в Приднестровье в таком формате, в котором она находилась на протяжении 30 лет. По словам спикера, участие РФ в миссии связано с выходом сторон конфликта на политические договоренности.

МИД РФ назвал миротворческую миссию России в Приднестровье одной из самых успешных в мире.

Фото и видео: Совет Федерации