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МИД РФ назвал миротворческую миссию России в Приднестровье одной из самых успешных в мире

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Алексей Полищук сопоставил кризис в Приднестровье с событиями специальной военной операции на Украине.

МИД РФ назвал миротворческую миссию России в Приднестровье одной из самых успешных в мире. Такое мнение высказал во время выступления на круглом столе в Совете Федерации (верхней палате российского парламента) директор второго департамента стран СНГ (Содружества Независимых Государств) Алексей Полищук. По мнению дипломата, сейчас украинские власти пытаются представить данный регион в качестве очага нестабильности.

Сегодня, когда Россия проводит СВО, Украина, которая, напомню, является гарантом и посредником приднестровского урегулирования, пытается представить Приднестровье в качестве даже военной угрозы.

Алексей Полищук, председатель круглого стола

Правительство Молдавии занято поиском альтернативных поставок газа.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: мид, приднестровье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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