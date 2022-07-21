Алексей Полищук сопоставил кризис в Приднестровье с событиями специальной военной операции на Украине.

МИД РФ назвал миротворческую миссию России в Приднестровье одной из самых успешных в мире. Такое мнение высказал во время выступления на круглом столе в Совете Федерации (верхней палате российского парламента) директор второго департамента стран СНГ (Содружества Независимых Государств) Алексей Полищук. По мнению дипломата, сейчас украинские власти пытаются представить данный регион в качестве очага нестабильности.

Сегодня, когда Россия проводит СВО, Украина, которая, напомню, является гарантом и посредником приднестровского урегулирования, пытается представить Приднестровье в качестве даже военной угрозы. Алексей Полищук, председатель круглого стола

Правительство Молдавии занято поиском альтернативных поставок газа.

Фото и видео: Совет Федерации