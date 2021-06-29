Вице-премьер Молдавии Спыну сообщил об экстренной закупке 74% объема электроэнергии

Андрей Спыну рассказал о решении проблем Energocom компанией "Молдэлектрика".

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в эфире местного телеканала Pro TV. сообщил об экстренной закупке 74% от общего объема электрической энергии властями республики. Соответствующее заявление чиновник сделал вечером 28 ноября. Он пояснил, что речь идет об аварийном соглашении. В настоящее время властям сложно говорить о стоимости тех ресурсов, которые страна получит. Однако понятно, что речь пойдет о цене, которая выше среднестатистической.

Energocom закупал на румынской бирже каждый день электроэнергий, однако сегодня резко выросла стоимость цен на европейском рынке, Energocom не смог закупить электроэнергию на весь день. "Молдэлектрика" договорилась об аварийной закупке Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Сейчас чиновники продолжают вести переговоры с Молдавской ГРЭС для того, чтобы узнать, будет ли продолжено сотрудничество в декабре "или все останется как есть".

Спыну согласился с Путиным, что контракт с "Газпромом" был заключен на молдавских условиях.

Фото и видео: YouTube / Pro TV Chisinau