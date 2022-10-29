В Молдавии рассказали об условиях, при которых Кишинев подписал соглашение с Россией.

Молдавский вице-премьер, министр по вопросам развития инфраструктуры Андрей Спыну согласился с российским президентом Владимиром Путиным в том, что контракт с компанией-поставщиком "Газпром" был заключен на условиях Кишинева. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления в эфире местного телеканала TV8. Напомним, что на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин заявил о своей просьбе к главе "Газпрома" Алексею Миллеру "пойти навстречу" молдавской стороне, когда заключалось соглашение по контрактному ценообразованию. Миллер решил не согласиться с позицией главы РФ, но прислушался к его совету.

Тогда нам удалось получить хороший контракт, и он у нас есть. И формула, которая была в контракте, предложена нами, потому что "Газпром" настаивал на рыночной цене. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Иностранец добавил, что в сентябре и октябре 2022 года было предложено сменить схему расчета цены, но российская компания "Газпром" не согласилась пойти на этот шаг. В текущем месяце Молдавия получила запрашиваемый объем газа, но власти страны были предупреждены о том, что в любой момент подача энергоресурсов может быть остановлена в случае невыплаты обязательных платежей в срок.

.Молдавия считает, что "Газпром" нарушает контракт, сокращая подачу газа.

Фото и видео: YouTube / TV8