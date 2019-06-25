Молдавия считает, что "Газпром" нарушает контракт, сокращая подачу газа

Андрей Спыну рассказал о том, что контракт с Россией "хороший".

Молдавия считает, что российская компания "Газпром" нарушает контракт, сокращая подачу газа в республику. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления в эфире местного телеканала TV8 Андрей Спыну. Вице-премьер, министр по развитию инфраструктуры уточнил, что власти Кишинева планируют обратиться в арбитражный суд с иском к оператору-поставщику.

"Газпром" нарушает контракт, сокращая нам поставки газа. Наши юристы уже анализируют эти нарушения, чтобы обратиться в арбитраж и проверить, как "Газпром" исполняет контракт. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Эксперт добавил, что власти Молдавии заинтересованы в сохранении газового контракта с "Газпромом", так как считают имеющееся энергетическое соглашение хорошим. Андрей Спыну заметил, что на текущий момент газораспределительная компания "Молдовагаз" не получила подтверждения от Москвы объемов поставок газа на ноябрь 2022 года. Лично Спыну не смог связаться с руководством компании для уточнения позиций.

Молдавия планирует завершить аудит долга перед "Газпромом" в январе.

Фото и видео: YouTube / TV8