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Молдавия планирует завершить аудит долга перед "Газпромом" в январе

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Андрей Спыну рассказал о том, когда страна погасит задолженность перед Россией.

Молдавия планирует завершить аудит исторического долга перед "Газпромом" в январе 2023 года для подписания с российской стороной соглашения по его погашению. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Vocea Basarabiei сделал вице-премьер, министр по развитию инфраструктуры Андрей Спыну. Чиновник добавил, что 

Проведение аудита находится в процессе. Кампании отобраны, контракт подписан, "Молдовагаз" представил первую информацию. Компании работают, в конце января должны быть результаты.

Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Напомним, что официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время долг республиканской компании "Молдовагаза" составляет 433 миллиона долларов. Однако с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллионов долларов.

Молдавия не видит причин, по которым "Газпром" мог бы расторгнуть контракт.

Фото и видео: YouTube / Vocea Basarabiei

Теги: андрей спыну, аудит долга, газпром, молдавия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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