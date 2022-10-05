Молдавия не видит причин, по которым "Газпром" мог бы расторгнуть контракт

Андрей Спыну не считает задержку в оплате достаточным основанием для остановки контракта.

Молдавия не видит причин, по которым российская компания "Газпром" мог бы расторгнуть энергетический контракт с Кишиневом и "Молдовагазом". Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире YouTube-канала Vocea Basarabiei сделал местный вице-премьер, министр по вопросам развития инфраструктуры Андрей Спыну. Чиновник добавил, что поставщику нет необходимости останавливать поставки газа в республику.

Мы считаем, что нет причин для расторжения контракта и остановки поставок газа в нашу страну. Мы думаем, что "Газпром" может сделать это лишь по надуманным причинам. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Чиновник уверен в том, что задержка авансового платежа со стороны Молдавии не может считаться серьезным обоснованием для прекращения поставок голубого топлива. Андрей Спыну подчеркнул, что как один из основных акционеров "Молдовагаз" компания "Газпром" должна поддерживать коллег в непростой ситуации.

Экс-президент Молдавии назвал "Газпром" надежным партнером.

Фото и видео: YouTube / Vocea Basarabiei