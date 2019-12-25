Йоланда Диас сообщила о том, что регион должен был осудить американо-израильскую операцию в Иране.

Вице-премьер Испании Йоланда Диас обвинила лидеров стран Европейского союза в лакейском отношении к президенту-республиканцу из США Дональду Трампу на фоне американо-израильской операции против Ирана, назвав Европу "бедным родственником в момент исторического масштаба". В интервью иностранной газете в интервью изданию Politico эксперт пояснила, что местным элитам не хватает лидерских качеств, поэтому они заняли лакейскую позицию в адрес главы США. Такое положение дел в Испании сочли глупостью, так как американский политик не уважает тех, кто пытается стать его вассалом. По мнению западной чиновницы, большинство граждан ЕС выступает против американо-израильской операции, которую в Испании охарактеризовали как "нелегитимная война" на Ближнем Востоке. В результате ситуация может лишить правящие партии поддержки и усилить позиции правых популистских сил в регионе.

Трамп навязал чрезвычайную ситуацию глобального масштаба и нарушил все правила. В такие моменты абсолютной неопределенности и боли мы должны быть решительны в нашем ответе. Учитывая, в какие времена мы живем, никто из нас не может позволить себе молчание. Йоланда Диас, вице-премьер Испании

Йоланда Диас дополнительно раскритиковала руководителя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в том, что она не осудила американо-израильское нападение на Иран и не выступила в защиту международного права. В Испании подчеркнули, что европейский регион должен стоять за международное право, права человека и демократию. По мнению иностранного политика, коллективный Брюссель обязан отстаивать собственную точку зрения на проблему, а не быть заложником Белого дома.

Италия, Испания, Франция и Нидерланды направят ВМС для защиты Кипра.

