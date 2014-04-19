Вице-премьер Борисов: Россия применяет на Украине лазерный комплекс "Задира"

Комплекс владеет способностью уничтожать беспилотники на расстоянии пять километров.

Вооруженные силы России применяет на Украине лазерный комплекс "Задира". Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов в эфире Первого канала.

Отвечая на вопрос об использовании нового вооружения в ходе спецоперации, Борисов отметил, что новые комплексы уже поступают в российские войска для своего предназначения.

О новом вооружении вице-премьер сообщил в рамках выступления на марафоне "Новые горизонты" общества знание. "Задира" владеет способностью уничтожать беспилотники на расстоянии пять километров.

Ранее Борисов заявил, что доля России на мировом оружейном рынке составляет около 20%.

Видео: RuTube / Первый канал