Вице-премьер Борисов: Россия применяет на Украине лазерный комплекс "Задира"

Вооруженные силы России применяет на Украине лазерный комплекс "Задира". Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов в эфире Первого канала.
Отвечая на вопрос об использовании нового вооружения в ходе спецоперации, Борисов отметил, что новые комплексы уже поступают в российские войска для своего предназначения.
О новом вооружении вице-премьер сообщил в рамках выступления на марафоне "Новые горизонты" общества знание. "Задира" владеет способностью уничтожать беспилотники на расстоянии пять километров.
Ранее Борисов заявил, что доля России на мировом оружейном рынке составляет около 20%.
Видео: RuTube / Первый канал
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