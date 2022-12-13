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Вице-канцлер ФРГ заявил, что глобальный мир распадается в пользу интересов отдельных стран

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Роберт Хабек рассказал об угрозах для мира.

Вице-канцлер Германии, министр по экономике Роберт Хабек заявил о том, что глобальный мир распадается в пользу национальных интересов отдельных стран. Соответствующей информацией чиновник поделился в эфире местного телеканала WELT. Эксперт сейчас находится на полях Давосского экономического форума. Специалист уточнил,  что нельзя бездействовать и просто наблюдать за данным процессом, так как это "просто недопустимо". В Ьерлине призывают коллег вести диалог и слышать союзников, а не просто "зачитывать текст по бумажке".

 Сотрудничество между государствами сворачивается, а международные организации, такие как ООН и ВТО, которые должны отвечать за его развитие, больше не работают, их деятельность подорвана.

Роберт Хабек, вице-премьер Германии

Роберт Хабек полагает, что в связи с данной тенденцией на глобальной арене "очень сильно возрастает" риск возникновения новых вооруженных конфликтов, в том числе торговых войн. Германия полагает, что отдельные государства сейчас выбирают свою изоляцию или силовую конфронтацию.

Глава Минэкономики ФРГ выступил за реэкспорт немецких танков на Украину.

Фото и видео: YouTube / WELT

Теги: германия, давосский экономический форум, роберт хабек
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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