Вице-канцлер ФРГ заявил, что глобальный мир распадается в пользу интересов отдельных стран

Роберт Хабек рассказал об угрозах для мира.

Вице-канцлер Германии, министр по экономике Роберт Хабек заявил о том, что глобальный мир распадается в пользу национальных интересов отдельных стран. Соответствующей информацией чиновник поделился в эфире местного телеканала WELT. Эксперт сейчас находится на полях Давосского экономического форума. Специалист уточнил, что нельзя бездействовать и просто наблюдать за данным процессом, так как это "просто недопустимо". В Ьерлине призывают коллег вести диалог и слышать союзников, а не просто "зачитывать текст по бумажке".

Сотрудничество между государствами сворачивается, а международные организации, такие как ООН и ВТО, которые должны отвечать за его развитие, больше не работают, их деятельность подорвана. Роберт Хабек, вице-премьер Германии

Роберт Хабек полагает, что в связи с данной тенденцией на глобальной арене "очень сильно возрастает" риск возникновения новых вооруженных конфликтов, в том числе торговых войн. Германия полагает, что отдельные государства сейчас выбирают свою изоляцию или силовую конфронтацию.

Глава Минэкономики ФРГ выступил за реэкспорт немецких танков на Украину.

Фото и видео: YouTube / WELT