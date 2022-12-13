Глава Минэкономики ФРГ выступил за реэкспорт немецких танков на Украину

Хабек не против поставок Leopard для ВСУ.

Глава министерства по экономике и климатическим изменениям, вице-канцлер страны Роберт Хабек выступил за реэкспорт немецких танков Leopard киевскому режиму, необходимый в качестве военной помощи для Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией чиновник поделился с местными журналистами телеканала WELT. Он призвал Берлин разрешить коллегам из Польши и других стран поставить танки немецкого производства в регион конфликта.

Я думаю, если другие страны хотят помочь, не следует им мешать и препятствовать оказанию помощи... украинская армия показала себя ответственно" с оружием, поставленным Германией. Роберт Хабек, вице-канцлер Германии

Эксперт решил избегать вопроса о том, должна ли Германия также поставлять танки Leopard Киеву. Он пояснил, что ему совершенно очевидно, что ВСУ нуждаются в дальнейшей оборонной поддержке и заслуживают получить ее. Министр добавил, что сейчас в мире есть государства, готовые отправить танки Киеву. При этом основным игроком на поле он счел США, так как "на них будут смотреть".

Министр экономики Германии не исключил короткой и неглубокой рецессии.

Фото и видео: YouTube / WELT