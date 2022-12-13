Министр экономики Германии не исключил короткой и неглубокой рецессии

Роберт Хабек рассказал о ситуации с экономикой Германии.

Немецкий министр по экономике и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек не исключил короткой и неглубокой рецессии экономической системы в стране. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире местного телеканала Welt TV, находясь на полях Давосского экономического форума. Он пояснил, что если говорить о рецессии в ее классическом понимании, то если процесс наступит, то лишь на незначительный срок. При этом специалист уточнил, что рецессия не станет положительным явлением для немецкого правительства, но при этом чиновники смогли избежать гораздо худшего сценария общими усилиями в контакте с предприятиями.

Рецессия означает обратное движение – сворачивающаяся экономика, но не негативный рост на длительный период. Возможно, что мы этого избежим. Роберт Хабек, вице-канцлер Германии

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Фото и видео: YouTube / WELT