Вице-губернатор Линченко объяснил, почему резко выросли цены на жилье

По мнению Линченко, первый фактор — стоимость металла выросла в 2020 году почти в два раза и по сей день продолжает расти.

Резкий рост цен на 10-15% на жилье в Петербурге повлияли несколько факторов. О них рассказал вице-губернатор Петербурга Николай Линченко на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

По мнению Линченко, первый фактор — стоимость металла выросла в 2020 году почти в два раза и по сей день продолжает расти. Вместе с ней подорожали и стройматериалы. Еще один фактор — изменение рынка труда. Так из-за пандемии многие мигранты покинули страну, однако Линченко подчеркивает, что в Петербурге этот процесс прошел в облегченном варианте.

Кроме этого, отмечает Линченко, повышенный спрос на жилье также сказался на ценах — правительство начало выделять субсидии на приобретение жилья в ипотеку. Многие девелоперы выполнили свои планы продаж на 2020, 2021 и даже 2022 год. Рынок показал кратный рост по количеству заключенных сделок на первичном рынке.

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Фото: Piter.tv