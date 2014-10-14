Эксперт рассказал, как отличить реальную скидку на квартиры в новостройках от маркетинговой уловки

Специалист рекомендует горожанам пользоваться специальными агрегаторами.

В канун Нового года застройщики радуют горожан скидками на жилье, поскольку ежегодный план никто не отменял. Специалист по оценке недвижимости Дмитрий Соломников рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", как отличить реальную скидку от маркетинговых уловок.

Специалист рекомендует горожанам пользоваться специальными агрегаторами, где можно найти информацию о динамике цен на недвижимость. По словам Соломникова, застройщики зачастую устраивают "акции" в период распродажи – это значит, что цены на жилье изначально были завышены.

Большинство петербуржцев не могут купить жилье за наличные, поэтому они прибегают к помощи банков. Ранее эксперты рассказали, как обстоят дела на ипотечном рынке в Петербурге.

Фото: Piter.TV