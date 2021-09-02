Эксперт: выброшенные в петербургские реки электросамокаты отравляют воду свинцом и кислотами

По мнению специалиста, своим поведением молодые люди проявили неуважение к петербуржцам.

Выброшенные в петербургские реки электросамокаты отравляют воду свинцом и кислотами. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал член экологического совета по городу и Ленобласти Юрий Шевчук.

Свинец — это очень плохое вещество. Окислитель, который там имеется, электролит, тоже достаточно опасен. И все это попадает в воду. Ни в коем случае так поступать нельзя. Юрий Шевчук, член экологического совета по Петербургу и Ленобласти

По мнению специалиста, своим поведением молодые люди проявили неуважение к петербуржцам, которую пьют воду из Невы. Шевчук добавил, что воды становится и так мало, чтобы отравлять ее вредными веществами, выбрасывая в реки электросамокаты.

Напомним, в ночь на 2 сентября в сети появилось видео, на котором двое неизвестных выбрасывают в реку в центре Петербурга электросамокат. Это уже второй за несколько дней электросамокат, который топят в воде в Петербурге. Подобное случалось 29 августа, когда мальчики-тиктокеры сбросили с Яхтенного моста транспортное средство.

Видео: Telegram / Мегаполис