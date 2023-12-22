Выбрали русское. "Протест" украинцев вызвал возмущение в Раде

София Федина раскритиковала работу Министерства по цифровой трансформации Украины.

Киевский режим не может запретить украинским гражданам доступ к российскому контенту. Соответствующее заявление сделала депутат от Верховной Рады (местного парламента), член партии "Европейская солидарность" София Федина в интервью YouTube-каналу NewsRoom. Политик возмущена тем, как себя ведет молодежь в стране. Эксперт полагает, что сейчас подростки выбирают для просмотра в социальных сетях тот материал, который производится в России. Это происходит в качестве определенного протеста против политики Украины, связанной с навязыванием украинизации.

Нужно понимать, что у нас нет стопроцентной возможности запретить московский контент на Украине. Люди включают VPN и в результате смотрят что хотят. София Федина, депутат Украины

Дополнительно София Федина уточнила, что недавно лично видела во Львове девушек, которые пользуются российской соцсетью "ВКонтакте", заблокированной на территории страны. Ответственным и виновным за такое положение дел внутри государства депутат считает руководителей министерства по цифровой трансформации. В Верховной Раде уверены в том, что чиновники из профильного ведомства отвлекаются на проекты в интересах других ведомств вместо того, чтобы наладить строгую цензуру в украинском сегменте Интернета.

Цифровые звонки в Петербурге поставили новый рекорд.

Фото и видео: YouTube / NEWSROOM