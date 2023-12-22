Цифровые звонки в Петербурге поставили новый рекорд

Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составила 71% ̶ это на 30% больше, чем в прошлом году. Сегодня голосовые вызовы через интернет совершают более 80% абонентов, а это почти каждый активный клиент компании в регионе. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильный трафик в январе 2024 года.

МегаФон первым среди операторов запустил VoLTE (Voice over LTE) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Технология обеспечивает абонентов кристально чистым звуком при голосовых соединениях, а также позволяет одновременно говорить по телефону и использовать мобильный интернет. При таких звонках интернет-трафик, включённый в тариф, не расходуется, так как они уже входят в пакет минут. На новых мобильных устройствах, поддерживающих технологию VoLTE, она подключается по умолчанию.

Ежегодно объём звонков в сети LTE в регионе увеличивается на 10%. В начале 2024 года трафик VoLTE превысил 70% от всего голосового трафика в сети МегаФон. Популярность цифровых звонков растет благодаря большому ассортименту смартфонов, поддерживающих технологию. Наиболее востребованные модели у абонентов МегаФона в 2023 году были — Apple iPhone 11, Apple iPhone XR, Apple iPhone 12, Samsung Galaxy A12 и Apple iPhone 7.

Наши абоненты проявляют все больший интерес к современным сервисам и технологиям, а также предъявляют новые требования к качеству мобильной связи. Поэтому мы уделяем особое значение развитию нашей инфраструктуры: только в декабре минувшего года мы развернули сеть LTE более чем в 70 локациях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Интернет стал быстрее для жителей всех районов северной столицы, а также городов Гатчина и Кудрово, поселка Приветнинское и других. Максим Токаренко, директор МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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