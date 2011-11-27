В Роскомнадзоре предупредили о звонках мошенников от имени ведомства

В Роскомнадзоре (РКН) предупредили о звонках мошенников от имени ведомства. Об этом сообщили в прес-службе РКН.
По информации ведомства, в последнее время поступает множество звонков и писем от граждан, которые сообщают о подозрительных звонках от неизвестных лиц. Злоумышленники представляются сотрудниками РКН и сообщают людям, что их аккаунт в "Госуслугах" якобы взломан, а для разблокировки требуется сообщить номер СНИЛС. Также в ведомстве подчеркнули, что звонки поступают с чужих номеров и через мессенджер WhatsApp.
Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве.
Фото: pxhere.com
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