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В Роскомнадзоре предупредили о звонках мошенников от имени ведомства
Сегодня, 10:47
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В Роскомнадзоре предупредили о звонках мошенников от имени ведомства

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Злоумышленники сообщают людям, что их аккаунт в "Госуслугах" якобы взломан, а для разблокировки требуется сообщить номер СНИЛС.

В Роскомнадзоре (РКН) предупредили о звонках мошенников от имени ведомства. Об этом сообщили в прес-службе РКН.

По информации ведомства, в последнее время поступает множество звонков и писем от граждан, которые сообщают о подозрительных звонках от неизвестных лиц. Злоумышленники представляются сотрудниками РКН и сообщают людям, что их аккаунт в "Госуслугах" якобы взломан, а для разблокировки требуется сообщить номер СНИЛС. Также в ведомстве подчеркнули, что звонки поступают с чужих номеров и через мессенджер WhatsApp.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве.

Фото: pxhere.com

Теги: звонки, мошенничество, роскомнадзор, снилс
Категории: Лента новостей, Новости России,

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