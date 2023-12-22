МегаФон разогнал интернет на 8 горнолыжных курортах Ленинградской области

На фоне возрастающего объема трафика специалисты МегаФона провели модернизацию сети к началу зимнего сезона. На курорте "Игора" связисты запустили новое оборудование, увеличивающее скорость передачи данных на 20%. На базах "Охта-Парк" во Всеволожском районе, "Снежный" и "Золотая Долина" в Приозерском районе, "Кавголово" и "Северный склон" недалеко от поселка Токсово, центре Юкки-парк у деревеньки Юкки и курорте "Пухтолова гора" в Зеленогорске специалисты расширили емкость сети за счет запуска дополнительного слоя L1800, что позволило обслуживать большее количество абонентов, одновременно находящихся в зоне базовой станции.
Горнолыжные курорты Санкт-Петербурга и Ленинградской области являются точкой притяжения для любителей активного отдыха. Для МегаФона важно обеспечить своих клиентов качественной и надежной связью, чтобы наши абоненты могли не только оставаться на связи, но и всегда делиться своими эмоциями. Стабильная связь обеспечивает постоянный доступ к экстренным службам и позволяет сделать отдых наших абонентов еще комфортнее и безопаснее.
Максим Токаренко, директор МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Аналитики МегаФона выявили топ курортов по объему потребленного трафика в новогодние каникулы:
– Возглавили рейтинг склоны курорта "Игора". Здесь пользователи МегаФона за зимний сезон скачали порядка 22 Тб, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.
– Посетители горнолыжного курорта "Охта-парк" израсходовали в два раза меньше трафика (11,5Тб), чем горнолыжники "Игоры", что ставит этот курорт на второе место.
– Бронзу разделили между собой "Пухтолова гора" и учебно-тренировочный центр "Кавголово" – здесь за каникулы абоненты прокачали по 8,5 Тб.
Среди пользователей оператора самыми популярными месяцами для отдыха на снежных трассах являются январь и март, а наименьшее число посещений выпадает на декабрь.
Фото: pxhere
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