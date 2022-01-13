Россияне смогут запретить вызовы с иностранных номеров

Эта мера позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа.

Граждане России смогут запретить входящие вызовы с иностранных номеров. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

Отмечается, что данная возможность появилась в рамках второго пакета мер против кибермошенничества. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором. В Минцифры отметили, что эта мера позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа.

Ранее мы сообщали, что специалистам по борьбе с киберпреступностью могут дать отсрочку от призыва.

Фото: pxhere.com