Специалистам по борьбе с киберпреступностью могут дать отсрочку от призыва

Российское правительство дало поручение проработать меры поддержки для молодых специалистов, занимающихся борьбой с киберпреступлениями. Соответствующие положения присутствуют в тексте утвержденных чиновниками мероприятий по профильному плану работ. Одной из таких мер может стать отсрочка от призыва на военную службу. В рамках инициативы власти намерены обеспечить меры поддержки и профессионального развития для экспертов, деятельность которых связана с противодействием IT-преступлениям, в том числе занимающихся проведением судебных экспертиз в сфере IT.

Известно, что срок подготовки подобных мер поддержки установлен на третий квартал 2026 года. Затем работа продолжится в постоянном режиме. Ответственными за исполнение поручения станут российские правоохранительные органы (МВД), Минцифры, Минобороны, Минтруд, Росмолодежь, Росфинмониторинг и другие органы власти во взаимодействии со Следственным комитетом страны. В документе упоминается о том, что одобренные планы должны помочь комплектованию профильными специалистами государственных органов и организаций, занимающихся противодействием IT-мошенникам.

На данный момент в России право на отсрочку от армии имеют студенты очной формы обучения, отцы двух и более детей (в том числе, если жена беременна вторым ребенком) или ребенка-инвалида до трех лет. Эта мера касается и отцов-одиночнк, граждан, временно не годных к военной службе по состоянию здоровья или занятых уходом за близким родственником, депутатов разных уровней и сотрудников силовых структур, отдельных работников из аккредитованных в стране IT-компаний.

