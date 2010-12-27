Выборгский Росреестр приедет в Приморск

Выездная консультация состоится 10 августа.

Выборгский отдел Управления Росреестра по Ленинградской области проведет консультацию в Приморске. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Приморское городское поселение".

В пятницу, 10 августа, жителей Приморска по вопросам государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета на объекты недвижимости и другим актуальным вопросам, связанным с оформлением прав на недвижимость проконсультируют государственные регистраторы Выборгского отдела.

Такие мероприятия провоятся для повышения правовой грамотности населения и популяризации электронных услуг Росреестра.

Ранее мы рассказывали о том, что журналистов 47news снова поймали на серьезных неточностях в материале про Выборгский район.

Фото: Росреестр/ ВК