Уроки журналистики: как состряпать «негатив» из ничего

Журналистов 47news снова поймали на серьезных неточностях в материале про Выборгский район

Очень плохая музыка! Раньше лучше была, - говорил герой известного мема на YouTube.

Очень плохая журналистика! Раньше лучше была, - так и хочется повторить нам вслед за ним. Во всяком случае, после новой публикации 47news.ru, посвященной аукциону на капитальный ремонт школы № 6 в Выборге.

Мы уже писали, что это СМИ предвзято относится к Выборгскому району, и несколько раз ловили их журналистов на грубых ошибках в материалах про местную жизнь. То они "сели в лужу" с новостью про выборгский ФОК, то переврали все факты в истории с отключением воды на Южном рынке. Затем 47news.ru пророчило выборгской власти разнос после визита губернатора Александра Дрозденко, а он наоборот - остался доволен увиденным в городе.

Факт остается фактом - если про другие районы 47news пишет весьма компетентно, то в работе с Выборгом их авторы превращаются в обычных интернет-троллей не самого высокого уровня. Мы не хотим строить теории заговора, но трудно не заметить - чем ближе День Ленинградской области, тем активнее это издание пытается скомпрометировать имидж Выборгского района. Возможно, им просто не нравится, что Выборг по факту на целый год стал столицей региона. Может быть, авторам 47news.ru ближе другие крупные муниципалитеты - например. Гатчина или Всеволожск. Может быть это даже совпадение! Так или иначе… чем больше позитива про древний город появляется в региональных и федеральных СМИ, тем активнее они… "набрасывают на вентилятор". Самое интересное, что с ростом количества публикаций "областные" серьезно теряют в качестве. Их последнюю новость вообще трудно оценивать с позиции журналистики - но мы все-таки попытаемся это сделать.

Не хватает ресурсов? Делай негатив из ничего!

Напомним кое-что важное о методах работы 47news. Это многое объяснит. Они редко посылают в Выборг своих сотрудников и стараются искать информацию в открытых источниках, не выезжая из Петербурга. Понятно, что так никакого настоящего негатива не найдешь, но и в большие трудозатраты тоже не скатишься. Вот они и гуглят, собирают слухи в Интернете, читают комментарии в социальных сетях, мониторят базы госзакупок. Все это - слабые ресурсы, чтобы вести информационную войну с целым районом.

Да, анализ госзакупок - дело хорошее, если покопаться в нем недельку-другую, можно найти перспективные истории для аналитики! Но и здесь "областные" не ратуют за качество - скорее, за скорость!

В прошлую пятницу за один день они написали сразу две "сенсационные" новости с громкими заголовками о выборгских госзакупках. Например, разоблачительную новость про контракт "Эрмитажа-Выборг" на перевозку экспонатов за миллион рублей (по факту - стандартная музейная цена и никакого намека на коррупцию, нулевой инфоповод). А еще журналисты придрались к итогам аукциона на ремонт школы № 6. И их новая "сенсация" получилась настолько слабой, что мы решили провести очередной фактчек с неутешительными для коллег результатами.

В этот раз журналисты оттолкнулись от позитивной новости - в Выборге наконец-то нашли подрядчика на продолжение ремонтных работ в школе № 6. В свое время мы писали про непростую историю этого образовательного учреждения. Во время текущего ремонта осенью 2017-го строители нашли в стенах и фундаменте здания серьезные трещины. В результате объект пришлось обследовать по-новому, стройка затянулась, администрация Выборгского района взяла происходящее на особый контроль. В отличие от 47news, мы на этом объекте были. общались и со строителями, и с родителями. Последние серьезно переживали за будущее школы и очень хотели, чтобы вторая часть ремонта началась как можно скорее. И это наконец-то произошло - к радости местных жителей, и к неудовольствию авторов 47news.

В новой публикации (снова без указания авторства) журналисты решили изобразить что-то вроде антикоррупционного расследования. А в итоге собрали 3-4 разрозненных факта и даже не смогли обеспечить их хоть какими-то логическими связками.

Что не так с публикацией 47news про аукцион?

До чего же докопались наши коллеги? Очень коротко (т.к. ни до чего не докопались)! Они установили, что победитель аукциона, компания "Энергопроект-М" принадлежит бывшему владельцу охранного предприятия "Приоритет" Дмитрию Кошелеву. Его назвали "управляющим гостиницей Дружба", а "Приоритету" припомнили задержание двоих сотрудников в две тысячи лохматом году. Еще их возмутило, что в торгах участвовала единственная фирма (спойлер - это неправда). Вот и все!

В заключение материала авторам так и не удалось выдвинуть хоть какие-то обвинения и объяснить, в какую цепочку должен сложить вышеупомянутые факты читатель. Получилась какая-то информационная каша с общим посылом "негатив на Выборг, негатив на "Приоритет" и Дмитрия Кошелева". Что же, мы, со своей стороны, попытаемся выстроить более логичный и адекватный ответ.

Начнем с развенчания главного аргумента коллег - утверждения, что "Энергопроект-М" был единственной компанией, которая подала заявку на аукцион. Это не так. У канала Piter.TV есть документы, которые опровергают эту информацию - был еще один участник. А значит, аукцион не был секретным, закрытым и недоступным для других игроков рынка! Да и о какой закрытости может идти речь - аукцион анонсировался в ряде городских и областных СМИ, в том числе, сюжет-анонс вышел в эфире Piter.TV. И вообще - за ремонтом в школе № 6 следит весь город и представители родителькой общественности. Жалко, что 47news так далеки от нашего района, что не знают про это.

Во-вторых, подмена фактов начинается с заголовка. В нем говорится, что конкурс на ремонт школы выиграл "управляющей гостиницы "Дружба". Рисуется комичная картина, когда крупный госконтракт достался рядовому сотруднику отеля. Но и это неправда - Дмитрий Кошелев - генеральный директор ГК "Дружба", а это уже другой уровень бизнеса. Казалось бы, небольшая подтасовка информации, но для непосвященной аудитории она может стать важным эмоциональным аргументом в пользу авторов "расследования".

В третьих, и это главное, перед нами всего лишь иллюзия материала-расследования. И заголовок, и подача текста убеждают читателя - с этим аукционом что-то нечисто. Но любой опытный борец с коррупцией, юрист или журналист, специализирующийся на госзакупках скажет вам - здесь не к чему придраться. Вообще, нужно понимать, что контракты по 44 фз очень хорошо защищены от подобных рисков. Такие торги обладают высшей степенью прозрачности - все информация находится в открытом доступе (сам факт публикации 47news уже это подтверждает). А когда с торгами "что-то нечисто" - это бросается в глаза, и те же 47news, в таком случае смогли бы разложить по полочкам факты нарушений. Проблема в том, что в этой истории их нет! Вот и пришлось разоблачителям довольствоваться негативом на участника торгов, а не разоблачением своей сделки.

В отличие от "областных" мы не поленились и запросили подробности техзадания по документации. В нем содержатся серьезные антикоррупционные требования, а также высочайшие требования к опыту подобных работ. Заказчик сделал все для того, чтобы обеспечить конкурентную борьбу, но при этом оградить школу от строителей, которые могли бы напортачить в работе с таким важным объектом.

И главное - до этого "Энергопроект-М" как подрядчик уже вел противоаварийные работы в школе № 6. И то, что работы продолжит выборгская компания, знакомая со зданием, а не ноу-нэймы со стороны - хорошая новость для Выборга. Тем более, что у предприятия достаточно компетенций и опыта для такого сложного проекта.

Обидно за "Приоритет" - восстановим справедливость

Ну и совсем нелепым выглядит появление в тексте охранного предприятия "Приоритет". Какое оно вообще имеет отношение к стройке? Неужели 47news думают, что на ремонтные работы выйдут опытные секьюрити, а проектом займутся мэтры общественной безопасности?

Да нет, очевидно, что этот бизнес не имеет отношения к выполнению условий аукциона. Просто журналисты решили "полить негатива" на еще одно крупное выборгское предприятие (а вы попробуйте найти у них на сайте что-то хорошее про бизнес из Выборга). Все, что они смогли накопать - единичный инцидент с участием пары охранников в далеком прошлом. Мол, посмотрите на эту компанию, да у них же проблемы с полицией! При этом в своей справке про ОП "Приоритет" журналисты почему-то умолчали про десятки позитивных примеров работы самого уважаемого выборгского ЧОПа. А главное - про их плотное межведомственное взаимодействие со всеми силовыми структурами региона.

Почему? В этом случае "полная правда" сыграла бы против их сверхзадачи. А ведь 47news могло бы рассказать про то, что в 2018г. ООО "ОП "ПРИОРИТЕТ" 115 раз задерживал правонарушителей и передавал их в УВД. А всего, за период работы, с 2002 года ими задержано более 1100 преступников. Или про то, что "Приоритет" охраняет 650 объектов на территории региона, из которых не менее трех десятков социальных объектов: 12 детсадов, 10 средних школ, больницы или дворцы спорта. Стоило бы поведать читателям про соглашение о содействии, заключенном между "Приоритетом" и УМВД по Выборгскому району, а также о том, что компания бесплатно работает на спортивных и детских мероприятиях. Раз уж стали говорить про компанию, не имеющую отношения к аукциону, говорите всю правду, так велят нам стандарты аналитической журналистики.

Но 47news этого делать не стали. И мы прекрасно понимаем, почему.

P.S.

До Дня Ленинградской области в Выборге остается меньше двух недель. Просто позволим себе сделать прогноз. Или даже ставку. Нам кажется, что в это время число негативных публикаций про Выборг на портале 47news должно увеличиться до 2-3 в неделю. Не исключаем, что аудиторию также ждет разгромный репортаж о том, как все плохо прошло, как праздник не удался… Может быть, он даже выйдет накануне праздника!

Надеемся, что мы ошибаемся, и наши коллеги проявят себя как непредвзятые и объективные профессионалы. А серия неадекватных негативных публикаций накануне Дня Ленобласти окажется простой случайностью. В любом случае - как опытные медиакритики - мы будем следить за развитием ситуации. Ведь иногда не только СМИ должно обсуждать проблемы общества, но и общество анализировать проблемы в работе конкретных СМИ.

Стас Бутенко, Piter.TV