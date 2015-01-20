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Отделение корпункта иностранных журналистов появится в Петербурге
Сегодня, 13:59
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Отделение корпункта иностранных журналистов появится в Петербурге

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Идею предложили воплотить финский журналист Кости Хейсканен, итальянский военкор Андреа Лучиди, а также продюсерский центр "Да" под руководством Александра Дюмина.

Группа иностранных активистов и журналистов собирается создать отделение корпункта в Петербурге, которое будет отражать события на Украине и общественную жизнь в России, пишет spb.aif.ru.

Идею предложили воплотить финский журналист Кости Хейсканен, итальянский военкор Андреа Лучиди, а также продюсерский центр "Да" под руководством Александра Дюмина.

По словам Кости Хейсканена, основная цель корпункта - объективно рассказывать о происходящем во время специальной военной операции на Украине. В то же время журналисты также будут освещать развитие отечественного производства в России, жизнь иностранцев в стране и процедуры репатриации.

Помимо Петербурга, отделения корпункта также будут открыты в Москве, Мелитополе и Донецке.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: журналистика, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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