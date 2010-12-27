Журналисты всех запутали: кто виноват в нарушении сроков строительства ФОК в Выборге

Канал Piter.TV анализирует спорную публикацию коллег из Ленобласти.

На этой неделе средства массовой информации Ленинградской области активно обсуждали ситуацию вокруг строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса в Выборгском районе. Поводом для этого стало решение губернатора Александра Дрозденко о переносе официального визита в Выборг, запланированного на 16 мая. Глава региона собирался приехать в древний город в день открытия спортивного объекта. Увы, обстоятельства оказались сильнее – подрядчик не успел выполнить весь объем работ в отведенные сроки. В связи с этим церемонию открытия перенесли на следующий месяц, а вместе с ней передвинули и визит губернатора.

Областное правительство и лично Александр Дрозденко достаточно четко обозначили свою позицию по этому вопросу. Руководство раскритиковало подрядчика стройки: качество работ и их темпы давно вызывают вопросы у экспертов. Как результат, организация, возводящая физкультурно-оздоровительный комплекс, в ближайшее время будет оштрафована.

По результатам совещания 15 мая строительному блоку администрации региона поручено подготовить исковое заявление к подрядной организации о применении штрафных санкций в связи с нарушением сроков строительства спортивного объекта. Также до подрядной организации доведены требования о необходимости обеспечить готовность ФОКа к вводу в эксплуатацию до 1 июня. В настоящее время в состоянии полной готовности находятся только тренажерный, гимнастический и игровой залы. Отделочные и строительные работы не завершены в помещении детского и взрослого бассейнов, продолжается монтаж освещения, потолков, продолжаются работы по водоотведению в помещениях второго этажа. Из официального сообщения Правительства Ленинградской области

Нельзя сказать, что этот комментарий шокировал или удивил жителей Выборгского района. Население Выборга и люди, которые следят за местными новостями, не первый раз слышат о проблемах подрядчика. ООО "Аляска" неоднократно анонсировало открытие ФОКа, развешивало по городу праздничные баннеры… А на выходе мы получили то, что получили. Протекающий бассейн, растянутые до неприличия сроки сдачи в эксплуатацию, отсутствие нормальной отделки. И это при том, что федеральная власть, Ленинградская область и Выборгский район выполнили все свои обязательства перед строителями.

Казалось бы, в этой истории все предельно понятно. Есть люди, которые нуждаются в услугах ФОКа, есть подрядчик, который не справляется с обязанностями, и есть чиновники, которые контролируют его работу. Но нашлись журналисты, которые то ли не разобрались в ситуации, то ли решили немного "хайпануть" на горячей теме. Издание 47news обвинило в проблемах стройки… администрацию Выборгского района. Причем сделало это в достаточно резкой форме.

Посмотрите на заголовок сообщения наших коллег: "Впервые правительство публично поставило выборгских на место". Кричащий. Резкий. Ничем не подтвержденный. Самое смешное, что в самом тексте нет ни одной претензии к "выборгским". И ни одного примера обвинений со стороны Александра Дрозденко в адрес Выборгского района. Но броское заглавие делает свою работу: новость отводит критику от подрядчика и "переводит стрелки" на местную власть.

Мы не знаем, стояла ли перед редакцией задача оформить публикацию в интересах ООО "Аляска". Но столь некомпетентная подача текста вызывает вопросы. 47news работает в Ленобласти не первый год, и прекрасно понимает, кто затягивает стройку.

Откуда тогда берутся подобные заголовки? Может быть, это просто фирменный стиль издания. Игра в разоблачителей и оппонирование местным властям всегда приносят просмотры, с этим трудно спорить.

К счастью, читатели областного ресурса разобрались, что к чему. В комментариях к новости и в соцсетях тут же появились отзывы от выборжцев. Люди напомнили, что все в районе знают, почему официальное открытие ФОК на въезде в Выборг переносится на неопределенный срок.

Источники в Администрации Выборгского района подтвердили Piter.TV, что у областных коллег нет претензий к муниципальным властям по ситуации со спортивным объектом. Выборг выполнил все обязательства перед проектом: предоставил землю, наладил коммуникации и даже перенес конечную остановку 7-го автобуса поближе к ФОКу, а также обустроил кольцо для разворота общественного транспорта. Так что срыв сроков – полностью на совести строителей. Да и к выбору подрядчика район не имел отношения.

Piter.TV будет следить за ситуацией со строительством ФОК в Выборгском районе. А нашим коллегам посоветуем подтверждать все эмоциональные и популистские заголовки проверенными фактами.

Фото: газета "Выборг", 47news.ru

