Выборгские предприниматели стали одними из лучших по итогам конкурса профессионального мастерства

Участниками мероприятия стали представители крупных и малых предприятий в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания из всех районов Ленинградской области.

В преддверии профессионального праздника – Дня работника торговли – в Гатчине прошел Первый форум потребительского рынка Ленинградской области.

Участниками мероприятия стали представители крупных и малых предприятий в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания из всех районов Ленинградской области. В состав выборгской делегации вошли бизнесмены, специалисты районной администрации, центра поддержки предпринимательства.

В рамках форума были названы победители и призеры конкурса "Лучший по профессии в сфере потребительского рынка" в 2019 году. Среди которых – выборгские предприниматели.

В церемонии награждения принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По итогам профессионального конкурса:

- I место в номинации "Мастер по ремонту бытовой техники" завоевал Александр Ковязин,

- II место в номинации "Лучший повар" занял Алексей Шиманович,

- III место в номинации "Лучший кондитер" - у Любови Казариновой.

Кроме того, на церемонии награждения был отмечен Александр Нисторович - победитель всероссийского конкурса "Торговля России-2019" в номинации "Лучший нестационарный торговый объект" (кофейня "Выборгский трамвай").

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО