Редакция Piter.TV пообщалась с Евгением Самариным - организатором кинофестиваля под открытым небом и руководителем сообщества "Интересный Выборг", который рассказал нам некоторые подробности будущего мероприятия.

В следующую субботу, 3 августа, жители и гости Выборга смогут принять участие во Всемирном Фестивале уличного кино и отдать свой голос за понравившуюся короткометражку.

Редакция Piter.TV пообщалась с Евгением Самариным - организатором кинофестиваля под открытым небом и руководителем сообщества "Интересный Выборг", который рассказал нам некоторые подробности будущего мероприятия.

Начнется фестиваль в 19.30 с выступления выборгской кавер-группы "Bloomticket", которая с радостью откликнулась на приглашение организаторов. На протяжении всего времени на площадке будет работать фотограф. При этом двор будет закрыт и всего 100 человек смогут разместиться сидя с комфортом на подушках и стульях. Ознакомиться с фильмами, которые покажут на большом экране под открытым небом, можно по ссылке (https://vk.com/@-184578960-programma-festivalya-ulichnogo-kino).

"В качестве фонариков для голосования зрители смогут воспользоваться своими телефонами. Ребята из Coffee Drive должны поставить свой кофейный автомобиль недалеко от места проведения фестиваля, поэтому согреться будет чем. Пока прогноз благоприятный, но если что-то измениться - перенесем фестиваль, о чем сообщим в группе фестиваля во "Вконтакте"", - отметил Евгений.

Евгений также поблагодарили Сергея Васильева - владельца "Vyborghostel" и по совместительству председателя дома, во дворе которого пройдет кинопоказ (улица Мира, 3). И рассказал, что в прошлом году фестиваль в формате "дворового фестиваля кино и музыки" организовал в городе Денис Яковлев из Гильдии экскурсоводов Выборга. Его посетило порядка 120 человек. После показа было принято решение делать фестиваль ежегодным. И Евгений взял на себя организацию в этом году.