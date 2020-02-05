Выборгские деревья находятся под постоянным наблюдением

Работы по спасению зеленых насаждений происходят по мере финансирования.

В Выборге происходит постоянный мониторинг зеленого хозяйства. Отдел озеленения и благоустройства города составил план дефектовки, производства и валки деревьев. Сейчас их основная задача - выбрать первичную угрозу как для самих деревьев, так и для горожан.

Начальник отдела озеленения и благоустройства Выборга Марина Матвеева отмечает, что на улице Гагарина ситуация тяжелая - липы и березы хаотично и теперь угрожают выборжанам падающими ветками. Для предотвращения инцидентов происходит обследование каждого ствола. Если на нем фиксируются повреждения - дерево сразу же ставится на формовку.

Линия освещения проходит ровно в кроне - два метра от земли. Во время ливней или хорошего облиствления идет ветровая нагрузка. Из-за этого портятся провода: сбивается освещение. На горожан падают огромные сухие ветки. Выпилить их из каждого дерева попросту невозможною. Ведь дерево таким образом пытается жить , но ему не хватает питательных веществ - кругом плитка, асфальт и загрязненный воздух. Марина Матвеева, начальник отдела озеленения и благоустройства Выборга

Ранее мы сообщали, что в Выборге наградили активную молодежь.

Видео: Piter.TV