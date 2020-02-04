В Выборге наградили активную молодежь

Во время торжественной церемонии назвали победителей конкурса "Продвижение", наградили лучшего студента и активиста года и назвали финалистов конкурса "Совет молодежи года".

В Выборге прошла торжественная церемония награждения лучшей молодежи города и района. Мероприятие открыл глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин. Он отметил, что 2019 год стал очень продуктивным в сфере молодежной политики. Также он отметил собравшуюся в зале молодежь, и заявил, что "будущее Выборгского района в надежных руках".

Лучшим студенческим советом был признан студсовет Выборгского филиала РАНХиГС. Активистом года стала Олеся Кислякова. Выборгский совет молодежи занял почетное первое место в конкурсе "Совет молодежи года".

На церемонии также присутствовали предсетадель комитета по молодежной политике ЛО Алексей Орлов и депутат областного ЗакСа Валерия Коваленко. Они наградили присутствующую молодежь благодарственными грамотами.

Видео: Piter.TV