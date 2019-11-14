Выбор концепции транспортника вместо Ан-12 отложили до конца ноября

К концу года определится победитель, который реализует новую модель "кукурузника".

Выбор концепции среднего военного транспортника вместо Ан-12 отложили до конца ноября. Об этом сообщили "РИА Новости". Тактико-техническое задание для разработчиков утверждено Минобороны еще в ноябре 2018 года. Новое воздушное средство заменит устаревшую модель боевого самолета.

На данный момент известно, что защита предлагаемых проектов состоится в конце месяца. После этого Минпромторг и Минобороны примут окончательное решение по выбору конструкторского бюро. В "ОАК" пояснили, что работа основывается на концепции среднего транспортника, создаваемого на основе разработок компаний "Ильюшин" и "Туполев". Эти предприятия входят в состав "Объединенной авиастроительной корпорации.

Решение по целевой концепции СВТС чиновники примут до конца 2019 года

Ранее Piter.tv писал о том, что в России создадут новый самолет взамен Ан-2 "Кукурузник".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/FILINVIDEO Aero, Train_PlaneHub, Darth Welder Channel