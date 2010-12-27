Минпромторг отменил итоги конкурса на разработку самолета вместо Ан-2

Причины чиновники не рассказали.

В Минпромторге России отменили результаты конкурса на разработку самолета взамен модели Ан-2. Об отзыве результатов сообщили представители ведомства. Информация отражена на официальном сайте государственных закупок.

Ранее победу в тендере получил "Уральский завод гражданской авиации". Итоги были оглашены еще 10 сентября. В документации значилось, что компания займется изготовлением нового самолета, который придет на замену "кукурузника". Воздушный борт должен вмещать в себя от 9 до 14 человек.

В рамках проведения "МАКС-2019" главный конструктор по самолетостроению Вадим Демин рассказал, что УЗГА создаст моноплан со взлетной массой в 4,8 тысяч килограммов. Этот параметр в 1,5 раза меньше, чем у модели-предшественника.

Позже управляющий директор У-УАЗа Леонид Белых добавил журналистам сведения о том, что внешний облик самолета выберут в сентябре. После проведения итогов конкурса на разработку завод начнет производить новый объект.

Напомним, что Ан-2 еще называют "Аннушкой" и "Кукурузником". Он появился еще в советское время. Аппарат использовали на грунтовых аэродромах. Самолет перевозил грузы и пассажиров. Модель принесла пользу в сельской местности, выполняя хозяйственные поручения.

Ранее Piter.tv писал о том, что пять человек госпитализированы после аварийной посадки "Боинга" в Барнауле.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

