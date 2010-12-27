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Пять человек госпитализированы после аварийной посадки "Боинга" в Барнауле
Сегодня, 22:05
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nadezhda_sib

Пять человек госпитализированы после аварийной посадки "Боинга" в Барнауле

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Самолет совершил аварийную посадку из-за загоревшегося шасси.

Вечером 25 сентября рейс из вьетнамского города Камран совершил аварийную посадку в Барнауле. При посадке самолета загорелась правая стойка шасси. С борта эвакуировали 334 пассажиров и 10 членов экипажа, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. 

Boeing-767 совершил жесткую посадку в аэропорту имени Германа Титова в Барнауле. По данным агентства, на данный момент количество пострадавших составляет 23 человека, 5 госпитализированы. 

Причины произошедшего устанавливают комиссия из членов правительства региона и представители силовых структур. 

Фото: СК РФ

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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