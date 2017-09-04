В России создадут новый самолет взамен Ан-2 "Кукурузник"

Новое воздушное судно сможет вместить в себя до 9-14 человек.

В России создадут новый региональный самолет взамен Ан-2 "Кукурузник". Воздушное судно сможет вместить в себя до 9-14 человек и обеспечить транспортную доступность к отдаленным регионам страны. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова пресс-службы Минпромторга.

Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал". Он был разработан Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника". Серийное производство "Байкала" хотели начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе. Однако теперь начнут создавать новый самолет с учетом задела, полученного при создании "Байкала".

Ан-2 ("Аннушка" или "Кукурузник") – советский легкий многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации и возможности работы на небольших грунтовых аэродромах широко использовался для перевозки пассажиров и грузов. В частности, "Кукурузник" доставлял людей в отдаленные села, а также использовался для различных хозяйственных работ.

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Видео: YouTube / Skyships