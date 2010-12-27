"Пулково" намерен разорвать контракт с авиакомпанией "Россия" из-за огромного долга 

"Россия" задолжала петербургскому аэропорту 123 миллиона рублей.

В среду, 21 августа, авиакомпания "Россия" получила предупреждение от управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" о возможном прекращении сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Как оказалось, авиакомпания задолжала "Пулково" 123 миллиона рублей.

Восьмого августа руководство ВВСС в письменной форме действительно проинформировало своего базового перевозчика и давнего партнера о возможном прекращении обслуживания его рейсов сказано в сообщении

"Россия" отметила, что еще в июле никакой задолженности не было. В ходе мини-расследования компания узнала, что долг появился после того, как аэропорт попросил от компании предоплату.

Авансовая схема оплаты позволяет минимизировать обоюдные коммерческие риски и риски для пассажиров, в том числе риск приостановки обслуживания рейса авиакомпании на вылет из аэропорта Пулково сказано в сообщении

В пресс-службе "Пулково" отметили, что с 1 августа аэропорт Петербурга изменил условия обслуживания авиакомпаний.

Ранее мы сообщали о том, что петербургская полиция усилит контроль за футбольными болельщиками.

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