Петербургская полиция усилит контроль за футбольными болельщиками

Петербургская полиция усилит контроль за болельщиками во время футбольных матчей. Для этого они будут задерживать пьяных посетителей стадионов, а также пристально следить за наиболее рьяными фанатами. Об этом в среду, 21 августа, сообщила "Фонтанка.ру" с ссылкой на сотрудников ГУ МВД.
Перед футбольными матчами нетрезвых болельщиков будут проверять с помощью специальных мобильных лабораторий, которые полиция запросит у комитета по здравоохранению. На нарушителей общественного порядка планируют составлять административные протоколы.
Также правоохранители намерены подготовить список самых агрессивных фанатов. В него уже вошли несколько десятков человек, которых поставили на особый контроль.
Подобные меры решили ввести после матча "Зенита" с "Ахматом", на котором болельщики вывесили огромный баннер с текстом из песни Виктора Цоя. Посередине полотна написали фразу "Футбол для фанатов" с изображением перечеркнутого бойца ОМОНа, который замахивается дубинкой.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что защитник Данил Круговой заключил с "Зенитом" пятилетний контракт.
Фото: Piter.TV
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