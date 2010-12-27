Петербургская полиция усилит контроль за футбольными болельщиками

Пьяных фанатов будут задерживать, а особо агрессивных возьмут под контроль.

Петербургская полиция усилит контроль за болельщиками во время футбольных матчей. Для этого они будут задерживать пьяных посетителей стадионов, а также пристально следить за наиболее рьяными фанатами. Об этом в среду, 21 августа, сообщила "Фонтанка.ру" с ссылкой на сотрудников ГУ МВД.

Перед футбольными матчами нетрезвых болельщиков будут проверять с помощью специальных мобильных лабораторий, которые полиция запросит у комитета по здравоохранению. На нарушителей общественного порядка планируют составлять административные протоколы.

Также правоохранители намерены подготовить список самых агрессивных фанатов. В него уже вошли несколько десятков человек, которых поставили на особый контроль.

Подобные меры решили ввести после матча "Зенита" с "Ахматом", на котором болельщики вывесили огромный баннер с текстом из песни Виктора Цоя. Посередине полотна написали фразу "Футбол для фанатов" с изображением перечеркнутого бойца ОМОНа, который замахивается дубинкой.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что защитник Данил Круговой заключил с "Зенитом" пятилетний контракт.

Фото: Piter.TV