Импортозамещенную систему управления процессами внедрили в Пулково

Активно внедряется собственная платформа для управления деятельностью аэропорта, использующая искусственный интеллект для обработки данных и ведения аналитического учета.

Отечественная ERP-система управления предприятиями, объединяющая различные процессы на едином цифровом пространстве, введена в эксплуатацию в аэропорту Пулково, сообщается в пресс-релизе компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей воздушным узлом.

Разработка данного программного обеспечения осуществлялась совместно с участием специалистов аэропорта, ранее здесь применялась иностранная IT-технология.

Активно внедряется собственная платформа для управления деятельностью аэропорта, использующая искусственный интеллект для обработки данных и ведения аналитического учета, говорится в комментарии пресс-службы.

Стратегическое сотрудничество в данном направлении началось в сентябре 2024 года, когда оператор Пулково заключил соглашение с корпорацией IBS о совместном продвижении проектов импортозамещения и создании отечественного ПО класса ERP. До этого момента в эксплуатации находилась европейская ERP-система.

Одновременно с разработкой основной управленческой платформы Пулково занимался созданием отдельной специализированной системы MRMS, предназначенной для эффективного распределения ресурсов в процессах обслуживания самолетов — от момента посадки воздушного судна до вылета.

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Фото: Piter.TV