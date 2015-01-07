Дополнительные рейсы запустили из Петербурга в Самарканд и Наманган

Дополнительно перелёты по указанным направлениям осуществляют и другие авиаперевозчики, такие как Uzbekistan Airways, Qanot Sharq и Utair.

Аэропорт Пулково в Петербурге запустил новые регулярные авиарейсы в узбекские города Самарканд и Наманган.Centrum Air увеличила количество направлений регулярных рейсов из Петербурга в Узбекистан. Новые авиарейсы будут выполняться из аэропорта Пулково следующим образом:

Рейсы в Самарканд отправляются еженедельно по четвергам в 16:40;

Рейсы в Наманган осуществляются дважды в неделю: по средам в 18:50 и по пятницам в 14:50.

Дополнительно перелёты по указанным направлениям осуществляют и другие авиаперевозчики, такие как Uzbekistan Airways, Qanot Sharq и Utair.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково тестируют роботов для перевозки багажа. Робот сможет перевозить багажные тележки до 3 тонн от багажной ленты до стоянки самолета и обратно без участия оператора. Его использование позволит ускорить обработку багажа на 23%.

Фото: Piter.TV