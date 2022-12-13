Выбитые из Артемовска бойцы ВСУ обстреливают город из минометов

Противник решил снести флаг РФ, установленный на фасаде здания.

Выбитые из Артемовска украинские военные обстреливают город из минометов. Об этом сообщили РИА Новости.

Бойцы ВСУ пытаются попасть по флагу РФ над одной из крайних девятиэтажек. Как рассказал военнослужащий группы "Вагнера", российский триколор установили на крыше здания "Тетрис". Так, военные силы России хотели показать, что эта земля принадлежит Москве.

Противник решил снести флаг. Сейчас производится обстрел объекта снарядами 20-м и 82-м калибра.

Ранее на Piter.tv: российские военные полностью освободили Артемовск.

Фото: Pxhere